Kosova, Gazze'ye Güvenlik Gücü Gönderecek - Son Dakika
Kosova, Gazze'ye Güvenlik Gücü Gönderecek

17.04.2026 20:06
Kosova Meclisi, Gazze'ye Uluslararası İstikrar Gücü kapsamında güvenlik gücü göndermeyi onayladı.

Kosova Meclisi, Gazze'de konuşlandırılması planlanan "Uluslararası İstikrar Gücü" kapsamında Kosova Güvenlik Gücünün (FSK) bölgeye gönderilmesini onayladı.

Kosova Meclisi Genel Kurulu'nda, FSK'nin Gazze'ye Uluslararası İstikrar Gücü'nün bir parçası olarak gönderilmesine ilişkin karar alınması görüşüldü.

Meclis kürsüsünden konuşan Savunma Bakanı Ejup Maqedonci, "Kosova Cumhuriyeti, bu görev aracılığıyla barışın, güvenliğin, sivillerin korunmasının ve uluslararası yetkilerin uygulanmasının desteklenmesinde müttefiklerinin yanında hareket etmeye hazır, güvenilir ve sorumlu bir ortak olduğunu göstermektedir." ifadesini kullandı.

Maqedonci, Gazze'de görev alacak FSK personelinin hazırlığını, güvenlik tedbirlerini, angajman kurallarını, sağlık ve hayat sigortası konularını, risk ödenekleri gibi hazırlıkları tamamladıklarını bildirdi.

120 koltuklu Meclis'te yapılan oylamada, iktidar ve muhalefet partilerinden 89 milletvekilinin oyuyla FSK'nin Gazze'ye gönderilmesi onaylandı.

Kosova'nın Gazze'ye kaç asker göndereceği ve bunların ne zaman konuşlandırılacağı henüz açıklanmadı.

"Görev, Kosova'nın Birleşmiş Milletler tarafından onaylanmış bir misyona ilk defa katılımını temsil ediyor"

Kosova Savunma Bakan Yardımcısı Enis Kervan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kosovalı askerlerin Gazze'ye konuşlandırılmasının, ülkenin uluslararası güvenliğe aktif katkı sağlayan aktör olarak rolünü pekiştirmesi açısından önemli bir adımı teşkil ettiğini belirtti.

Söz konusu konuşlandırmanın, uluslararası müttefiklerle kurulan ortaklık düzeyini yansıttığını vurgulayan Kervan, "Bu görev, aynı zamanda Kosova'nın Birleşmiş Milletler tarafından onaylanmış bir misyona ilk defa katılımını temsil etmekte olup, uluslararası ortaklarla kurulan güven düzeyini yansıtmaktadır." ifadesini kullandı.

Kervan, Gazze'ye konuşlandırılacak FSK mensuplarının refahı açısından, sağlık ve hayat sigortası, risk düzeyine göre tazminat gibi tüm giderlerin karşılanacağını bildirdi.

30 Mart'ta onaylanarak Meclis'e göndermişti

Kosova hükümeti de Kosovalı askerlerin, Gazze'ye konuşlandırılmasını 30 Mart'ta onaylayarak Meclise göndermişti.

Kosova ve sınır ötesinde kriz yönetim operasyonlarını sağlaması, sivil savunma operasyonlarında ve doğal afetler ile diğer acil durumlarda görev yapması amacıyla 2009'da kurulan FSK'nin, 2018'de yasal değişikliklerle silahlı kuvvetlere dönüştürülme süreci başlatılmıştı. Sürecin 10 yıl sürmesi bekleniyor.

Uluslararası İstikrar Gücü, ABD'nin barış planı çerçevesinde güvenliği sağlamak üzere Gazze Şeridi'ne konuşlandırılacak.

Gazze'ye konuşlanacak uluslararası gücün komutanlığını ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers üstlenecek.

İsviçre'nin Davos kasabasında 22 Ocak'ta "Gazze için Barış Kurulu Şartı" imza töreni düzenlenmişti. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani de törende söz konusu şartı imzalamıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Kosova, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kosova, Gazze'ye Güvenlik Gücü Gönderecek - Son Dakika

SON DAKİKA: Kosova, Gazze'ye Güvenlik Gücü Gönderecek - Son Dakika
