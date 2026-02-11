Kosova Meclis Başkanı Haxhiu Seçildi - Son Dakika
Kosova Meclis Başkanı Haxhiu Seçildi

11.02.2026 21:12
Kosova'da Albulena Haxhiu, 66 oyla yeni Meclis Başkanı oldu, tarafsızlık ve eşitlik vurgusu yaptı.

Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) Milletvekili Albulena Haxhiu, 66 milletvekilinin oyuyla Kosova'nın yeni Meclis Başkanı seçildi.

Milletvekillerinin yemin ettiği oturumda yapılan oylamada 120 sandalyeli Meclis'te 66 oy alan Haxhiu, başkanlık görevine getirildi.

Oylamada 44 milletvekili "hayır", 8 milletvekili "çekimser" oy kullanırken, 2 milletvekili oylamaya katılmadı.

Meclis Başkanı seçilmesinin ardından Genel Kurul'da konuşan Haxhiu, görevini tarafsızlık, dürüstlük ve kurumsal sorumluluk bilinciyle yürüteceğini söyledi.

Her milletvekilinin eşit onur ve saygı çerçevesinde söz hakkı bulabilmesi için çaba göstereceğini belirten Haxhiu, işlevsel bir meclisin güçlü bir devlet ve sürdürülebilir bir demokrasi için temel şart olduğunu vurguladı.

Oturum, 5 meclis başkan yardımcısının seçilmesiyle sona erdi.

11 Mayıs 1987'de Kosova'nın başkenti Priştine'de doğan Haxhiu, Priştine Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Siyasi kariyerine Vetevendosje saflarında başlayan Haxhiu, 2010'da 23 yaşında ilk kez milletvekili seçildi. 2020-2025 yıllarında Adalet Bakanı olarak görev yaptı.

Öte yandan, Kosova'da yeni hükümet için bu akşam Mecliste güven oylaması yapılması bekleniyor. 28 Aralık 2025'teki erken genel seçimden birinci çıkan Vetevendosje'nin Genel Başkanı olan mevcut Başbakan Albin Kurti liderliğinde yeni hükümetin kurulmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Erken genel seçim sonuçları

Kosova'da 28 Aralık 2025'te yapılan erken genel seçimin resmi sonuçlarına göre, yüzde 5'lik seçim barajını geçerek 120 sandalyeli meclisteki 100 sandalyeden 57'sini Vetevendosje, 22'sini Kosova Demokratik Partisi (PDK), 15'ini Kosova Demokratik Birliği (LDK), 6'sını Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) kazanmıştı.

Kosova'da çoğunluk olmayan topluluklara ayrılan 20 meclis sandalyesinin dağılımı da şöyle oldu:

"Sırp Listesi 9, KDTP 2, Kosova Yeni Demokratik Girişimi (IRDK) 1, Sosyal Demokratik Birlik (SDU) 1, Yeni Demokratik Parti (NDS) 1, Özgürlük, Adalet ve Hayatta Kalma İçin (ZSPO) 1, VAKAT Koalisyonu 1, Mısırlı Liberal Parti (PLE) 1, Aşkali Sosyal Demokrat Partisi (PSA) 1, Birleşik Goralı Partisi (JGP) 1, Kosova Romanlarının İlerici Hareketi (LPRK) 1."

Ülkede yeni hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli meclisin 61 oyu gerekiyor.

Kaynak: AA

Meclis Başkanı, Politika, Kosova, Güncel

