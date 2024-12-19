Kosova Nüfusu 1,6 Milyon

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Kosova İstatistik Ajansı (ASK), ülke nüfusunun 1,6 milyon olduğunu açıkladı.

ASK tarafından paylaşılan verilere göre ülkenin nüfusu, sayımın boykot edildiği ülkenin kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyeler de dahil olmak üzere 1 milyon 602 bin 515 olarak kayıtlara geçti.

Verilere göre, Arnavutların yüzde 91,76'sını oluşturduğu ülke nüfusunun yüzde 2,31'ini Sırplar, 1,22'sini Türkler, 1,69'unu Boşnaklar, 1,02'sini Aşkaliler, 0,67'sini Mısırlılar, 0,58'ini Goranlar, 0,55'ini Romanlar ve 0,19'unu ise diğerleri oluşturuyor.

Ülkede dini inanca göre paylaşılan veriler ise şöyle kayıtlara geçti:

"Müslümanlar yüzde 93,49, Ortodokslar yüzde 2,31, Katolikler yüzde 1,75, hiçbir dine mensup olmayan yüzde 0,5, dini inancını paylaşmayanlar yüzde 1,5 ve diğer dinlere mensup olanlar yüzde 0,45".

Bu yılki sayımda ilk kez, ülkedeki 1998-1999 savaşı ile ilgili veriler de kayıt altına alındı. Buna göre, savaşta 11 bin 417 kişi öldürülürken, 1047 kişi hala aranıyor.

Bu arada, 2011'de yapılan sayımda, ülke nüfusu 1 milyon 739 bin 825 olarak kayıtlara geçmişti.