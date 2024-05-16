Kosova, Sırp Belediyeler Birliği Kurma Taslağı Hazırlayacak

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Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne (AKPM) gönderdiği mektupla, ülkede "Sırp Belediyeler Birliği" kurulması için bir tüzük taslağı hazırlayacaklarını ve incelenmek üzere Anayasa Mahkemesine göndereceklerini taahhüt etti.

Bakan Gervalla-Schwarz, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, hazırlayacakları tüzük taslağının, hükümetin Sırp toplumunu entegre etme hedefine hizmet edeceğini ve dıştan gelecek müdahaleleri önleyeceğini söyledi.

Avrupa Konseyi'nin Kosova'nın bu adımını ciddiye almasını ve ülkesini üye olarak kabul etmesini beklediğini belirten Gervalla-Schwarz, "Avrupa Konseyi'nden üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmesini ve bu örgüte üye olma yolunda en fazla ön koşula sahip ve aynı zamanda bu koşulları yerine getiren bir ülke olarak, Kosova'yı gecikmeden Konsey'e katılmaya davet etmesini istiyor ve bekliyoruz." diye konuştu.

Bakan Gervalla-Schwarz'ın AKPM'ye gönderdiği mektupta, ülkede "Sırp Belediyeler Birliği" kurulması için hükümet tarafından hazırlanacak tüzük taslağının mayıs ayı sonunda incelenmek üzere Anayasa Mahkemesine gönderileceği belirtiliyor.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, geçen hafta ülkesinin Avrupa Konseyine üyelik sürecinin sonuçlandırılması için Fransa, Almanya ve İtalya tarafından öne sürülen, ülkede "Sırp Belediyeler Birliği"nin kurulması şartını kabul edemeyeceklerini belirtmişti.

"Sırp Belediyeler Birliği"

Kosova'da çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde Sırp Belediyeler Birliği kurulmasına ilişkin anlaşma, Kosova ile Sırbistan arasında AB'nin arabuluculuğunda 2013'te imzalanmıştı. Kosova Meclisinde onaylanan birliğin tüzüğü, Kosova Anayasa Mahkemesinin "yürütme yetkisine sahip olabilir" gerekçesiyle anayasaya aykırı olduğuna karar vermesi nedeniyle uygulamaya geçirilememişti.

Sırp Belediyeler Birliği kurulmasıyla ilgili AB ülkeleri tarafından hazırlanan tüzük taslağı, geçen yıl Kosova ve Sırbistan liderlerine sunulmuştu.

Kosova'nın Avrupa Konseyi üyelik süreci

Sırbistan'dan 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova, Rusya'nın Konsey üyeliğinden çıkarılmasının ardından 12 Mayıs 2022'de Avrupa Konseyi üyeliğine resmi başvuruda bulunmuştu.

AKPM, Kosova'nın Konsey'e "ön koşulsuz" tam üye kabul edilmesini tavsiye eden raporu 16 Nisan'da onaylamıştı.

Kosova'nın Avrupa Konseyi üyeliğiyle ilgili nihai kararı, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi verecek.