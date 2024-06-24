Kosovalı Sırp Nenad Orlovic 15 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
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Kosovalı Sırp Nenad Orlovic 15 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

Kosovalı Sırp Nenad Orlovic 15 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

Kosova'nın kuzeyindeki Zveçan'da NATO'nun Barış Gücü askerlerine saldırmakla suçlanan Kosovalı Sırp Nenad Orlovic, 15 ay hapis cezasına mahkum edildi. Orlovic'e ayrıca 6 ay hapis cezası ve 12 bin avro para cezası verildi. Mahkeme, Orlovic'in gözaltında geçirdiği sürenin hapis cezasında sayılacağını bildirdi. Orlovic, KFOR askerlerini tehdit etme ve saldırma suçlarıyla yargılanıyordu.

24.06.2024 18:07
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Kosova'nın kuzeyindeki Zveçan'da 29 Mayıs 2023'te NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) askerlerine saldırmakla suçlanan Kosovalı Sırp Nenad Orlovic, 15 ay hapis cezasına mahkum oldu.

Başkent Priştine'deki Temel Mahkemede görülen ve bugün sonuçlanan davada, Orlovic'e "Resmi görevliye saldırı" suçundan 15 ay ve "Suç işleyen ve holiganlık yapan bir kalabalığa katılmak" suçundan 6 ay hapis cezası verildi. Söz konusu 6 aylık hapis cezası tarafların mutabakatıyla 12 bin avro para cezasına çevrildi.

Mahkeme, Kosova polisi tarafından 26 Haziran 2023'te yakalanan Orlovic'in, gözaltında geçirdiği sürenin 15 aylık hapis cezasında sayılacağını bildirdi.

Nenad Orlovic, hakkında hazırlanan iddianameye göre, Kosova ve Sırbistan'dan diğer birçok Sırp ile koordineli olarak, Kosova'nın kuzeyindeki Zveçan'ın belediye binası çevresinde, ciddi ceza gerektiren suçların işlenmesinde aktif olarak yer alma, şiddet kullanarak KFOR askerlerini tehdit etme ve saldırmakla yargılanıyordu.

Kosova'nın kuzeyindeki yerel seçimler

Kosova'nın kuzeyindeki 4 belediyede (Zveçan, Zubin Potok, Leposaviç ve Kuzey Mitroviça) 23 Nisan 2023'te yapılan olağanüstü yerel seçimleri çoğunluğu oluşturan Sırpların boykot etmesi sonucu azınlıktaki Arnavut siyasi partilerinin adayları kazanmıştı.

Kosovalı Sırplar, Arnavut belediye başkanlarının göreve başlamasının ardından haftalar süren gösteriler düzenlemişti.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında gerginlikler yaşanmış, 29 Mayıs 2023'te belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 93 KFOR askeri yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kosovalı Sırp Nenad Orlovic 15 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika

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