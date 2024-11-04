Kovada Gölü'nde Sonbahar Renk Cümbüşü - Son Dakika
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Kovada Gölü'nde Sonbahar Renk Cümbüşü

Eğirdir'deki Kovada Gölü Milli Parkı, sonbahar renkleriyle ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

04.11.2024 13:46
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Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Kovada Gölü Milli Parkı, ziyaretçilerini sonbaharda oluşan renk cümbüşü ile karşılıyor.

Kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olsa da sonbaharın gelmesiyle etrafını çevreleyen orman manzarası rengarenk bir görünüme bürünen Kovada Gölü, misafirlerine renkli bir şölen sunuyor.

Birçok bitki ve kuş türüne ev sahipliği yapan göl ve çevresinde oluşan görsel güzelliği görmek isteyenler, milli parkta yürüyüş yapıyor.

Fotoğraf tutkunları, dağcılar, yürüyüşçüler ve doğaseverlerin ilgi gösterdiği milli park zengin bitki örtüsü ile dikkati çekiyor.

Milli park, 6 bin 551 hektar büyüklüğündeki alanı, güzel manzarası ve temiz havası ile keyifli vakit geçirme imkanı sunuyor.

Ormandaki onlarca tür ağacın sarıdan turuncuya, kahverenginden kırmızıya renk değişimi, gölün mavi suları ile bütünleşiyor.

Kovada Gölü Milli Parkındaki sedirden Toros göknarına, çitlenbikten akçakesmeye, menengiçten defneye birçok rengin birbirine karıştığı sonbahar güzelliğini AA muhabiri görüntüledi.

Hafta sonları daha yoğun

Kovada Gölü Milli Parkı'nın işletme müdürü Banu Sarıkaya, AA muhabirine, milli parka yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiğini söyledi.

Hafta sonları bölgeye ilginin daha da arttığını ifade eden Sarıkaya, "Bilhassa kızaran yaprakların meraklıları, müzemizde çeşitli yırtıcı hayvanların tahnitini görmek isteyenler, piknik yapmak isteyenler buraya geliyor. Burada doğayla iç içeyiz. Bu güzellikleri herkesin gelip görmesini isterim." diye konuştu.

Antalya'dan milli parka aktivite için gelen Nihat Kiraz da "Gölün etrafındaki ağaçların görselliği insanları büyülüyor. Küresel ısınmayla birlikte göllerimizde sular azaldı ama ben gözümün gördüğü, gönlümün rahatladığı bir ormana geldim." dedi.

Kaynak: AA

Kovada Gölü, Eğirdir, Şölen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kovada Gölü'nde Sonbahar Renk Cümbüşü - Son Dakika

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