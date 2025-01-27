Kovalamaca sonucu yakalanan sürücüye 106 bin lira ceza

Kayseri'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan otomobil sürücüsüne 106 bin 614 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi'nde asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri aracı durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.
Sürücüye trafik kanununun ilgili maddelerinden 106 bin 614 lira ceza kesildi.
Ayrıca araçta bulunan 2 çocuğun ailesinin şikayetçi olmasıyla sürücü hakkında "Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması" suçundan adli işlem başlatıldı.
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