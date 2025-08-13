Kovancılar'da Bahçe Yangını

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde bir bahçede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kovancılar ilçesine bağlı Çakır köyündeki bir bahçede, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkdı. İhbarla bölgeye Kovancılar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,