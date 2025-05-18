KARABÜK'ün Yenice ilçesinde köy camisinde çıkan yangın itfaiye görevlileri tarafından söndürüldü. Cami, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerinde Yenice ilçesine bağlı Kayaarkası köyü camisinde çıktı. Holamanoğlu Camisi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi yangı söndürülürken, cami kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Köy Camisinde Yangın: Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?