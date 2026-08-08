Köy Camisine Müzik Yayını

AMASYA'nın Taşova ilçesine muhtarlık anons sisteminde tadilat yapıldığı sırada köy camisinin hoparlörlerinden müzik sesleri yükseldi. Duruma şaşıran köy sakinleri, hoparlörlerden yükselen müzik seslerini cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

Taşova ilçesi Destek köyünde muhtarlık tarafından kullanılan anons sisteminde tadilat çalışması yapıldığı sırada, köy camisinin hoparlörlerinden müzik sesi duyuldu. Hoparlörlerden Zeki Müren'in 'Gözlerin Doğuyor Gecelerime' şarkısı ve Gaye Aksu'nun 'Şu Akkuş'un Gürgenleri' adlı türküler çaldı. Köyün farklı noktalarından duyulan türküler, çevrede bulunanların dikkatini çekti. Bazı köy sakinleri, hoparlörlerden yükselen müzik seslerini cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Tadilat çalışması sırasında yaşanan durum kısa sürede köy sakinleri arasında konuşulurken, hoparlörlerden yükselen nostaljik türkülerin köyde farklı bir atmosfer oluşturduğu görüldü.