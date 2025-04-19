Köy Enstitüleri'nin 85. Yılı Lüleburgaz'da Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Köy Enstitüleri'nin 85. Yılı Lüleburgaz'da Kutlandı

Lüleburgaz Belediyesi ve Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği iş birliğiyle düzenlenen programda, Köy Enstitüleri'nin ekonomik ve kültürel katkıları vurgulandı. Başkan Vekili Kemal Pektaş, enstitülerin aydınlanma projesi olduğunu belirtti ve günümüzde Kent Enstitüsü projeleriyle bu mirası sürdürmek için çalıştıklarını ifade etti.

19.04.2025 14:57  Güncelleme: 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(KIRKLARELİ) - Köy Enstitüleri'nin kuruluşunun 85'inci yılı, Lüleburgaz Belediyesi ve Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği iş birliğiyle düzenlenen programla kutlandı. Belediye Başkan Vekili Kemal Pektaş, "Açık kaldıkları ve sonradan da 'öğretmen okulları' olarak eğitim vermeye devam ettikleri süre zarfında enstitüler, kuruldukları coğrafyalarda çok derin ekonomik ve kültürel izler bırakmışlardır. Bizler de Lüleburgazlılar olarak, Kepirtepe Köy Enstitüsü sayesinde buna ilk elden şahidiz" dedi.

Lüleburgaz Belediyesi ve Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği iş birliğiyle Köy Enstitüleri'nin kuruluşunun 85'inci yılında LYSA Cahit Irgat Salonu'nda dün akşam saat 20.30'da "85. Yılında Köy Enstitüleri" başlıklı bir program düzenlendi.

Programda konuşan Başkan Vekili Kemal Pektaş, Köy Enstitüleri'nin bir aydınlanma ve kültürel kalkınma projesi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kuruldukları coğrafyalarda çok derin ekonomik ve kültürel izler bırakmışlardır"

"Maalesef, bu aydınlanma projesi, çeşitli bahaneler ileri sürülerek bir müddet sonra sonlandırılmıştır. Üzülerek söylüyorum ki Köy Enstitülerinin kapatılması Cumhuriyet tarihimizde olumsuz bir durum oluşturmuştur. Açık kaldıkları ve sonradan da 'öğretmen okulları' olarak eğitim vermeye devam ettikleri süre zarfında enstitüler, kuruldukları coğrafyalarda çok derin ekonomik ve kültürel izler bırakmışlardır. Bizler de Lüleburgazlılar olarak, Kepirtepe Köy Enstitüsü sayesinde buna ilk elden şahidiz. Kepirtepe'den yayılmaya başlayan aydınlanma ışığının sönmemesi, gelecek kuşaklara da rehberlik edebilmesi adına yerel yönetim olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bu amaçla, sivil toplum kuruluşlarımızla, kent konseyimizle ve toplumun her kesiminden vatandaşımızla iş birliği içerisinde çalışarak projelerimizi birer birer hayata geçiriyoruz. Bugün artık nüfusumuzun büyük bölümü köylerde değil kentlerde yaşıyor. Bizler de, bugün bir tanesinin de içerisinde bulunduğumuz akademilerimizle, bir nevi 'Kent Enstitüsü' projesini hayata geçirmiş bulunmaktayız. Lüleburgaz Yıldızları Akademilerimizle bu kentte yaşayan her bir bireyin hayatına temas ederek, çağdaş cumhuriyet kentlilik bilincini onlarla paylaşarak; aydınlanma meşalesini elden ele taşımaya, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda çalışmaya, çok çalışmaya devam ediyoruz. Buradan bir kez daha söz veriyoruz: Aydınlanma ışığı hiç sönmeyecek."

Programda Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Lüleburgaz Şubesi Başkan Yardımcısı Ayşen İnan da bir konuşma yaptı.

Programın Derneğin İstanbul Şube Yönetim Kurulu üyesi öğretmen Cengiz Öksüz, "Köy Enstitüleri: Özgün Bir Eğitim Uygulaması" başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından Eylül Akbaşak ve Nihal Anlaş Dal şiirler seslendirirken; Birgül Tınmaz ve Sevim Karasalih de müzik dinletisi sundu.  Gecede, YKKED Balkan Dansları-Ensemble Lüleburgaz da gösteri yaptı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Köy Enstitüleri, Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Sivil Toplum, Lüleburgaz, Etkinlik, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köy Enstitüleri'nin 85. Yılı Lüleburgaz'da Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeye sevk edilen suç makinelerinden pişkin sözler: Düğün alayı mı var Adliyeye sevk edilen suç makinelerinden pişkin sözler: Düğün alayı mı var?
Uzman çavuşa uyuşturucu madde ticaretinden tutuklama Uzman çavuşa uyuşturucu madde ticaretinden tutuklama
Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu’nun rotası belli oldu Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu'nun rotası belli oldu
Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’nun lig maçları ertelendi Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun lig maçları ertelendi
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara “sis“ engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara "sis" engeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi
Yeni sezonda uygulanacak TFF, Süper Lig için yabancı kuralını duyurdu Yeni sezonda uygulanacak! TFF, Süper Lig için yabancı kuralını duyurdu
DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder’in durumu stabil DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil
ABD Ordusu Suriye’deki 3 askeri noktadan çekildi ABD Ordusu Suriye'deki 3 askeri noktadan çekildi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş
Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım

15:56 Pervin Buldan’dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı Önce paylaştı, sonra sildi Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
14:09 Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı Dehşet anları saniye saniye kamerada Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı! Dehşet anları saniye saniye kamerada
13:54 Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
20:47 Torreira, Bodrum FK’ya attığı golle bir ilki yaşadı Torreira, Bodrum FK'ya attığı golle bir ilki yaşadı
20:21 Anlaşma sağlandı Zeki Çelik, yeni sezonda Premier Lig’de Anlaşma sağlandı! Zeki Çelik, yeni sezonda Premier Lig'de
20:18 Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı
19:37 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
19:31 Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim’e ertelendi Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim'e ertelendi
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
18:44 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in otelinde bomba transfer görüşmesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in otelinde bomba transfer görüşmesi
18:29 Eski Yargıtay hakimi FETÖ’den yakalandı Eski Yargıtay hakimi FETÖ'den yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2025 16:33:00. #7.12#
SON DAKİKA: Köy Enstitüleri'nin 85. Yılı Lüleburgaz'da Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement