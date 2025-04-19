Köy Enstitüleri'nin 85. Yılı Lüleburgaz'da Kutlandı

(KIRKLARELİ) - Köy Enstitüleri'nin kuruluşunun 85'inci yılı, Lüleburgaz Belediyesi ve Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği iş birliğiyle düzenlenen programla kutlandı. Belediye Başkan Vekili Kemal Pektaş, "Açık kaldıkları ve sonradan da 'öğretmen okulları' olarak eğitim vermeye devam ettikleri süre zarfında enstitüler, kuruldukları coğrafyalarda çok derin ekonomik ve kültürel izler bırakmışlardır. Bizler de Lüleburgazlılar olarak, Kepirtepe Köy Enstitüsü sayesinde buna ilk elden şahidiz" dedi.

Lüleburgaz Belediyesi ve Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği iş birliğiyle Köy Enstitüleri'nin kuruluşunun 85'inci yılında LYSA Cahit Irgat Salonu'nda dün akşam saat 20.30'da "85. Yılında Köy Enstitüleri" başlıklı bir program düzenlendi.

Programda konuşan Başkan Vekili Kemal Pektaş, Köy Enstitüleri'nin bir aydınlanma ve kültürel kalkınma projesi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kuruldukları coğrafyalarda çok derin ekonomik ve kültürel izler bırakmışlardır"

"Maalesef, bu aydınlanma projesi, çeşitli bahaneler ileri sürülerek bir müddet sonra sonlandırılmıştır. Üzülerek söylüyorum ki Köy Enstitülerinin kapatılması Cumhuriyet tarihimizde olumsuz bir durum oluşturmuştur. Açık kaldıkları ve sonradan da 'öğretmen okulları' olarak eğitim vermeye devam ettikleri süre zarfında enstitüler, kuruldukları coğrafyalarda çok derin ekonomik ve kültürel izler bırakmışlardır. Bizler de Lüleburgazlılar olarak, Kepirtepe Köy Enstitüsü sayesinde buna ilk elden şahidiz. Kepirtepe'den yayılmaya başlayan aydınlanma ışığının sönmemesi, gelecek kuşaklara da rehberlik edebilmesi adına yerel yönetim olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bu amaçla, sivil toplum kuruluşlarımızla, kent konseyimizle ve toplumun her kesiminden vatandaşımızla iş birliği içerisinde çalışarak projelerimizi birer birer hayata geçiriyoruz. Bugün artık nüfusumuzun büyük bölümü köylerde değil kentlerde yaşıyor. Bizler de, bugün bir tanesinin de içerisinde bulunduğumuz akademilerimizle, bir nevi 'Kent Enstitüsü' projesini hayata geçirmiş bulunmaktayız. Lüleburgaz Yıldızları Akademilerimizle bu kentte yaşayan her bir bireyin hayatına temas ederek, çağdaş cumhuriyet kentlilik bilincini onlarla paylaşarak; aydınlanma meşalesini elden ele taşımaya, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda çalışmaya, çok çalışmaya devam ediyoruz. Buradan bir kez daha söz veriyoruz: Aydınlanma ışığı hiç sönmeyecek."

Programda Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Lüleburgaz Şubesi Başkan Yardımcısı Ayşen İnan da bir konuşma yaptı.

Programın Derneğin İstanbul Şube Yönetim Kurulu üyesi öğretmen Cengiz Öksüz, "Köy Enstitüleri: Özgün Bir Eğitim Uygulaması" başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından Eylül Akbaşak ve Nihal Anlaş Dal şiirler seslendirirken; Birgül Tınmaz ve Sevim Karasalih de müzik dinletisi sundu. Gecede, YKKED Balkan Dansları-Ensemble Lüleburgaz da gösteri yaptı.