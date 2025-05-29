Köy Kahvesi Güzellik Salonu Oldu - Son Dakika
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Köy Kahvesi Güzellik Salonu Oldu

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29.05.2025 12:07
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Köy Kahvesi Güzellik Salonu Oldu
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Alaşehir'de kadınlar için güzellik eğitimi köy kahvesinde uygulamalı etkinlikle gerçekleştirildi.

Kadınlar güzelleşti, köy kahvesi güzellik salonuna döndü

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan Cilt Bakımı ve Güzellik Eğitimi Kursu'nun kursiyerleri, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında kırsal mahallede uygulamalı eğitim gerçekleştirdi. Alaşehir'in Dağhacıyusuf Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, köy kahvesi adeta güzellik salonuna dönüştü.

Etkinliğe kurs öğretmeni Hacer Erüstün ile birlikte 20 kursiyer katıldı. Mahalle kahvehanesinde yapılan uygulamalarda kadınlara cilt bakımı, el ve ayak bakımı ile makyaj uygulamaları yapıldı. Kursiyerler ayrıca kız çocuklarının saçlarını tarayıp ördü.

Alaşehir'in ilk kadın muhtarı olan Dağhacıyusuf Mahallesi Muhtarı Emine Dönertaş, ilçede açılan güzellik kursunu öğrendikten sonra Halk Eğitimi Merkezi'ne başvurarak mahalleli kadınların da bu hizmetten yararlanmasını istedi. Başvuru üzerine öğretmen ve kursiyerler mahalleye giderek kadınlara birebir bakım uygulamaları sundu.

Muhtar Emine Dönertaş, "Alaşehir'de cilt bakımı kursu açıldığını öğrendim. Köyümdeki kadınların da bu hizmetten yararlanmasını istedim. Kurs öğretmenimiz ve kursiyerlerimiz mahallemize gelerek kadınlarımıza bakım uyguladılar. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Kurs öğretmeni Hacer Erüstün ise, "Kursiyerlerimize hijyen eğitimi ile başlayıp el, ayak, cilt bakımı, makyaj, lazer epilasyon ve bölgesel incelme alanlarında eğitimler veriyoruz. Bugün Dağhacıyusuf Mahallesi'ne gelerek hanımlara bakım yaptık, saçlarını tarayıp örgüler yaptık. Sloganımız: 'Dünya kadınla, kadın bakımla güzeldir.' Ayrıca bakım sonrası dikkat etmeleri gereken konularda da bilgilendirme yaptık" diye konuştu.

Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Orhan Aktaş ise, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında farklı ve anlamlı bir etkinlik planladık. Alaşehir'in ilk ve tek kadın muhtarının görev yaptığı mahalleden gelen talep üzerine burada uygulama yapmaya karar verdik. Kursiyerlerimiz yıl boyunca 800 saatlik eğitim aldı ve bu bilgilerini sahada uygulama fırsatı buldu. Ev sahipliği yapan muhtarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan kursiyerler, öğrendiklerini uygulama fırsatı buldukları için memnun olduklarını belirtirken, mahalledeki kadınlar ise köylerinde ilk kez böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Köy Kahvesi Güzellik Salonu Oldu - Son Dakika

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