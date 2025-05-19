Köy Okullarında Hacivat-Karagöz Şenliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Köy Okullarında Hacivat-Karagöz Şenliği

Köy Okullarında Hacivat-Karagöz Şenliği

Tatvan'daki öğrenciler, köy okullarında geleneksel gölge oyunu ile kültürel mirası yaşatıyor.

19.05.2025 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Valide Sultan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halkla İlişkiler ve İletişim Alanı öğrencileri, geleneksel gölge oyunu Hacivat ile Karagöz'ü köylerdeki okullarda sahneleyerek kültürel mirası yaşatıyor.

Milli Eğitim Bakanlığının "Maarif Eğitim Modeli" kapsamında başlatılan sosyal sorumluluk projesinde gönüllü olarak yer alan öğrenciler, kültürel farkındalık oluşturmak amacıyla köylerdeki okullarda etkinlikler düzenliyor.

Okuldaki atölyede geri dönüşüm malzemelerini kullanarak sahne ile Hacivat ve Karagöz kuklaları hazırlayan öğrenciler, bu çalışmayı köylerdeki çocuklara ulaştırıyor.

Öğretmenleriyle gittikleri Örenlik Köyü İlkokulu'nda sahneledikleri gölge oyunuyla çocukların eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayan öğrenciler, gösteri sonunda çocuklara balon verdi, Osmanlı macunu ikram etti.

"Fikir ve çalışma öğrencilere ait"

Tatvan Valide Sultan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Ekin, Maarif Eğitim Modeli'ne uygun, sorumluluğunu bilen, değerlerine saygılı, kültürüne ve geçmişine sahip çıkan bireyler yetiştirmek amacıyla faaliyeti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu kapsamda, Halkla İlişkiler ve İletişim Alanı öğrencilerinin Hacivat ve Karagöz gölge oyunu gösterisini yapmak istediğini anlatan Ekin, şöyle konuştu:

"Sahne ve kukla çalışmasını kendileri yaptı. Çevre duyarlılığı da sergileyen öğrencilerimiz geri dönüşüm malzemelerinden kukla sahnesini hazırladı. Fikir ve çalışma öğrencilere ait. Biz sadece katkı sunuyoruz. Bugüne kadar ilçemize bağlı 6 köy okulunda yaklaşık 150 öğrenciye ulaştık. Hacivat ve Karagöz oyununu sergiledik. Çocuklar güldüler, eğlendiler. Biz de onlarla birlikte mutlu olduk. Sosyal sorumluluk kapsamında sadece kendini düşünen değil, toplumun dezavantajlı kesimlerine de ulaşabilen ve sorumluluğunu bilen kızlarımız da mutlu oldu. Bu faaliyetlere gönüllü olarak severek katılıyorlar."

Gösteri sununda çocuklara ikramlarda bulunarak çalışmayı sonlandırdıklarını belirten Ekin, bu yıl içinde çok sayıda köy okuluna ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı.

"Köylerdeki çocuklara biz ulaşalım diyoruz"

Çalışmada emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Ekin, "Oyunu izleyen öğrenciler çok mutlu oluyor. O an mutluluklarını hissedebiliyoruz. Gösteri yaptığımız yerleri duyan diğer köylerdeki meslektaşlarımızdan da talepler geliyor. İmkanlar ölçüsünde ulaşmaya çalışıyoruz. Tüm köylerimize ulaşmaya çalışacağız." dedi.

Kültür ve tarihin bir parçası olan Hacivat Karagöz'ün son yıllarda unutulmaya yüz tuttuğuna dikkati çeken Ekin, "Etkinliklerimizle bunu canlandırmaya ve yaşatmaya çalışıyoruz. Çocuklar sürekli televizyon ekranında ya da internet ortamında gördükleri Hacivat ve Karagöz'ü bu defa canlı görüyor. Köy çocukları için mutluluk kaynağı oluyor. Biz de onlarla mutlu oluyoruz. Daha çok dezavantajlı kesimleri tercih ediyoruz çünkü onlar merkeze gelemiyor, imkanları biraz daha kısıtlı. Köylerdeki çocuklara biz ulaşalım diyoruz." açıklamasında bulundu.

Projeye gönüllü olarak katılan öğrencilerden Nurcan Taş ise yeni nesil öğrencilerin kültürel değerlerini unutmaya başladığını söyleyerek, "Öğrenciler çizgi film karakterlerini tek tek ezbere biliyorken gölge oyunlarından haberi yok. Bizim de amacımız çevremizdeki köy okullarına gidip bu kültürel mirası kardeşlerimize aktarmak." dedi.

Öğrencilerden Meryem Aksoy, köy okulundaki öğrencilerle güzel bir gün geçirdiklerini ifade etti.

Köylere giderek öğrencilerle bir araya geldiklerini belirten Aksoy, "Hacivat ve Karagöz oyunu oynanırken onlar güldüğünde biz daha da mutlu olduk. Bu kültürümüzü onlara yansıtmak bizim için çok anlamlıydı. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Bize büyük bir heyecan kazandırdı ve tecrübe oldu." şeklinde konuştu.

Örenlik Köyü İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Hamza Uludağ da Hacivat ve Karagöz oyununu izlerken çok eğlendiklerini dile getirerek, "Hiç izlememiştik. Sadece televizyonda görmüştük. İlk defa perdede izledik. Çok güzeldi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Kültür Sanat, Kültür, Eğitim, Güncel, Tatvan, bitlis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köy Okullarında Hacivat-Karagöz Şenliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maliye e-ticareti mercek altına aldı 37 milyarlık vergi kaçağı Maliye e-ticareti mercek altına aldı! 37 milyarlık vergi kaçağı
Kiracısını çıkaramayan Rus öğretmen Antalya’da varlık içinde yokluk yaşıyor Kiracısını çıkaramayan Rus öğretmen Antalya’da varlık içinde yokluk yaşıyor
Bakan Şimşek’i küplere bindiren haber: Ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum Bakan Şimşek'i küplere bindiren haber: Ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum
Tartıştıkları kişiyi kaldırım taşı ve sopalarla dövdüler Tartıştıkları kişiyi kaldırım taşı ve sopalarla dövdüler
Yöresel ürünler satan lokantada başlayan yangın 20 iş yerine sıçradı Yöresel ürünler satan lokantada başlayan yangın 20 iş yerine sıçradı
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi
Aziz Yıldırım sessizliğini bozuyor Ali Koç’a tek bir çağrı yapacak Aziz Yıldırım sessizliğini bozuyor! Ali Koç'a tek bir çağrı yapacak
Papa 14. Leo Balıkçı yüzüğü taktı, resmen göreve başladı Papa 14. Leo Balıkçı yüzüğü taktı, resmen göreve başladı
Fenerbahçe’den Ali Koç’un dernek ziyareti hakkında yeni açıklama Fenerbahçe'den Ali Koç'un dernek ziyareti hakkında yeni açıklama
Ali Koç tarih verdi Fenerbahçe seçime gidiyor Ali Koç tarih verdi! Fenerbahçe seçime gidiyor
İsrail basını, Trump’ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu’ya “kovuldun“ mesajı verdiğini yazdı İsrail basını, Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu'ya "kovuldun" mesajı verdiğini yazdı

11:30
Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo
Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo
10:51
Akaryakıt istasyonundaki kadını gasp etmek için dövmüşler
Akaryakıt istasyonundaki kadını gasp etmek için dövmüşler
10:27
Türkiye ve ABD’nin Suriye toplantısı yarın
Türkiye ve ABD'nin Suriye toplantısı yarın
10:20
Atatürk’ün stüdyo fotoğraf çekiminde, videosu da olduğu ortaya çıktı
Atatürk'ün stüdyo fotoğraf çekiminde, videosu da olduğu ortaya çıktı
09:58
Türkiye’yi boykot eden Hindistan epey zararlı çıkacak
Türkiye'yi boykot eden Hindistan epey zararlı çıkacak
18:03
Zelenski, ABD’li isimlerle görüştü Dikkat çeken mesaj
Zelenski, ABD'li isimlerle görüştü! Dikkat çeken mesaj
17:42
RAMS Park’ta şampiyonluk maçı öncesi Mourinho pankartı
RAMS Park'ta şampiyonluk maçı öncesi Mourinho pankartı
17:34
Mucizevi zafer 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular
Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular
17:23
Bahçeli’den Meclis’te ’Terörsüz Türkiye’ komisyonu kurulması çağrısı
Bahçeli'den Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonu kurulması çağrısı
17:18
Ali Koç’un seçim kararı sonrası bir açıklama da Mahmut Uslu’dan geldi
Ali Koç'un seçim kararı sonrası bir açıklama da Mahmut Uslu'dan geldi
16:55
Süper Lig’de tam 9 takımın kaderini çizecek maç
Süper Lig'de tam 9 takımın kaderini çizecek maç
16:34
İsrail Gazze’de geniş çaplı kara harekatı başlattı
İsrail Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 11:43:30. #7.11#
SON DAKİKA: Köy Okullarında Hacivat-Karagöz Şenliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.