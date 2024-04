Güncel

Köy okulunda 12 yıl sonra 23 Nisan coşkusu

MUŞ - Muş Hasköy ilçesine bağlı köy okulunda 12 yıl sonra ilk defa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

Hasköy ilçesinde uzun yıllar öğrenci yetersizliği sebebiyle kapalı kalan Ortanca Köyü İlkokulu, 12 yıl aradan sonra 2023-2024 döneminde yeniden açıldı. Köy halkı ve öğrenciler, yıllardır kapalı durumda olan okullarının tekrar açılmasıyla birlikte büyük bir mutluluk yaşamıştı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunun yaşandığı köyde, 12 yıl sonra sevinç dolu bir kutlama gerçekleştirildi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar gönüllerince eğlendi. Köyden gelen vatandaşlar da bu anlamlı günde bir araya gelerek çocukların mutluluklarına şahit oldular. Yapılan etkinliklerin sona ermesi ile birlikte öğrenciler, öğretmeni ile birlikte kırlarda gezerek sohbet etti.

Köyde 12 yıl sonra düzenlenen 23 Nisan etkinliklerine katılan Hasköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Bozyel, "Şu an Hasköy ilçemize bağlı Ortanca köyündeyiz. Mevcut okulumuz 2012 yılından beri öğrenci yetersizliğinden dolayı kapalı bulunmaktaydı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında bakanlığımızın da öğrenci sınırlaması olayını kaldırdığından dolayı okulumuzu tekrar eğitim öğretime açtık. Şu an yeterli öğrenci sayısına ulaşmış bulunmaktayız. Bu vesileyle 12 yıl sonra çocuklarla birlikte kendi bayramları olan 23 Nisan'ı kutlamak, heyecanlarına ortak olmak maksadıyla biz de yanlarında bulunduk. Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz" dedi.

12 yıl sonra öğrencilerle birlikte bu köyde 23 Nisan'ı kutladıkları için mutlu olduklarını belirten köy öğretmeni Nesrin Gök de, "Bu köy ilk atama yerim. Ben Mersin'den geldim buraya, Ortanca köyündeyim. Okulum 12 senedir kapalıydı. Açıldığında da ilk atanan kişi ben oldum, bu ayrı bir mutluluk benim için. Bugün de burada İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle beraber 23 Nisan'ımızı kutladık. Çok güzel geçti" ifadelerini kullandı.

Okulunda 8 öğrencisi olduğunu söyleyen Gök, "Onlar benim öğrencim. Öğrenci sayısının azlığından dolayı onlarla birebir ilgilenmek için bolca fırsatım oluyor. Ben Muş'un Hasköy ilçesinden geliyorum buraya. 30 kilometre yol geliyorum her gün. Ama her gün gelirken de büyük bir heyecanla geliyorum. Onlara bir şeyler katabilmek umuduyla, onların hayatlarına bir iz bırakmak heyecanıyla geliyorum. Özellikle bahar ayı geldiği için her yer yeşillendi. Derslerimizi dışarıda da işlediğimiz oluyor. Çocuklarla etkileşimli bir şekilde derslerimizi işliyoruz. Onlara güzel bir gelecek sunmak için elimden geleni yapıyorum. Beraber ilk defa bu köyde 23 Nisan kutlamaları yapıldı. Öğrencilerimin hatıralarını güzel bir iz bırakmak beni çok mutlu etti. Beraber şiirler okuduk, yarışmalar yaptık, dans gösterilerimiz oldu. Çok coşkulu bir şekilde kutladık. Bugün de onlara güzel bir anı bırakabildiğim için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Hazırladıkları etkinliklerle güzel bir an yaşadıklarını söyleyen öğrencilerden Beren Rojin Sayılgan ise kendi okullarında ilk defa 23 Nisan'ı kutladıklarını belirterek, "Bugün 23 Nisan'ı kutladık. Ben günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptım. Sonra arkadaşlarım da şiirlerini okudu. Gösteri ve koro çalışmasını yaptıktan sonra oyunlar oynamaya başladık. Sonra öğretmenimizle kırlarda gezdirdik. Hepimizin 23 Nisan'ını kutlarım" ifadelerini kullandı.