Köy Okulunda Sporla Başarı

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Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı bir köy okulunda yöneticilik ve öğretmenlik yapan Şaban Küreş (34), spor ağırlıklı eğitim metoduyla öğrencilerin derslerindeki başarı oranını artırmayı ve okulun adını sporla duyurmayı başardı.

Okulun müdür vekili ve beden eğitimi öğretmeni Küreş, 2013 yılında Kırklareli'ne yaklaşık 57 kilometre, Pınarhisar ilçesine 12 kilometre mesafedeki Cevizköy'de bulunan ortaokulda göreve başladı.

Küreş, okul deposundaki patlak topları görünce branşı gereği öğrencilerini spora olan ilgisini artırmak için fazlaca mesai yapması gerektiğini anladı.

Hem sağlıklı nesiller yetiştirmek hem de öğrencilerin okula ilgisini artırmak isteyen Küreş, "Üç patlak topun başarı hikayesi" adını verdiği bir proje uygulamaya koydu. Projenin amacı öğrencileri çeşitli spor branşlarıyla tanıştırmak ve sporu sevdirmekti.

Küreş, kısa sürede amacına ulaştı, spor ile tanışan öğrencilerin okula bağlılığı ve derslerdeki başarısı artmaya başladı.

Ardından "Kalbine dokun ki kalbine dokunsun" projesi ile de öğrencilere bocce, okçuluk, futsal gibi 16 spor branşını da öğreten Küreş, kısa sürede bir hayırseverin desteğiyle 84 mevcutlu köy okuluna tam donanımlı bir spor salonu kazandırdı.

Sporla ilgilenen öğrencilerin akademik başarıları arttı

Küreş, AA muhabirine, öğretmenliğin bir insanın gelecek yolculuğundaki en önemli yol göstericisi olduğunu söyledi.

Okula atanması sonrası gördüğü patlak topların kendisini motive ettiğini anlatan Küreş, hayal ve motivasyonun olduğu yerde imkanların el birliğiyle her zaman oluşturulabileceğini gördüğünü ifade etti.

Öğrencilerle ilişkilerinin iyi olması, karşılıklı sevginin kaynaşmayı da beraberinde getirdiğini belirten Küreş, şöyle konuştu:

"Okula geldiğim yıl çocuklarla iletişimimiz çok güzel oldu. İlk önce çocuklarla birlikte küçük küçük başarılar elde etmeye başladık. Bu küçük başarılarımız ilçe ve ilimizde fark edilince imkanlar doğmaya başladı. Bir basketbol ve voleybol sahası yaptırdık okulumuza. Voleybol takımı oluşturmaya başladık daha sonra bu takımımız bir kulüp oldu. 8 yıllık serüvenimiz sonunda bu çocuklarla Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'ne kadar yükseldik. Bu şekilde hayatımız devam ederken ondan sonra bir spor salonu imkanı doğdu. Hayırsever biri okulumuza spor salonu yaptırdı. Çocuklarla çizim yapa yapa, hayal ede ede spor salonumuza kavuştuk."

Küreş, futbol, bocce, okçuluk, futsal ve atletizm alanında yarışmalara katıldıklarını ve dereceler elde ettiklerini belirtti.

Okullarının adının sporla anıldığını bildiren Küreş, sporla uğraşan çocukların akademik başarılarının da arttığını vurguladı.

"Okulumuzdaki 67 öğrencinin spor lisansı var"

Sporla öğrencilerinin özgüvenlerinin de arttığını bildiren Küreş, "Öğrenci öğretmenini, okulunu severse başarı artar. Sporla öğrencilerin özgüvenleri arttı." dedi.

Küreş, okulda 67 öğrencinin spor lisansının olduğunu belirtti.

16 spor branşında yarışmalara katıldıklarını dile getiren Küreş, "Sporun, sanatın kesinlikle akademik başarıya katkısı çok. Akademik başarısı yüzde 50 veya 60 olan çocuklarım sporla tanışınca yüzde 80 ve 90'la ortaokul eğitimini tamamlıyor." dedi.

"Bu okulu bize Şaban hoca sevdirdi"

Öğrencilerden Bahadır Efe Çekil ise futbol ile okulu olan ilgilisinin arttığını belirtti.

Spor sayesinde derslerinde başarılı olmaya başladığını belirten Çekil, her sabah okula gelirken heyecanlandığını kaydetti.

Öğrencilerden Cansel Çoban da taşımalı sistemle Poyralı köyünden Cevizköy Ortaokuluna geldiğini anlattı.

Okulunda lisanslı voleybolcu olduğunu bildiren Çoban, "Bu okulu bize Şaban hoca sevdirdi. Bize yakınlığı, bize öğretmenliği, abiliği ile okulu sevdirdi." ifadelerini kullandı.