Köy Ziyaretleri Devam Ediyor

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Karaaslan, Uzunyazı, Çayırozü, Yeşilören, Çaybaşı ve Sarıbuğday köylerine yaptığı ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya geldi.

Karaaslan, yaptığı ziyaretler sırasında, vatandaşlar ile sohbet ederek taleplerini, isteklerini dinleme fırsatı bulduklarını belirtti.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ettiklerini dile getiren Karaaslan, köylerin sorunlarını yerinde tespit edip, çözüm üretmeye yönelik ziyaretlerinin devam edeceğini kaydetti.

Karaaslan'a ziyaretlerinde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Temelci ve İlçe Özel İdare Müdürü Mustafa Muslu eşlik etti.