Koyandı\'da Sanat ve Atık Eğitimi

Kazakistan'ın Akmola eyaletine bağlı Koyandı köyünde öğretmen Bahşagül Baydolda, öğrencileriyle şişe, kutu, kağıt ve tekstil atıklarından çeşitli sanat eserleri yaratıyor.

Köydeki okulda beceri öğretmeni olarak çalışan Baydolda, hikayesini AA muhabirine anlattı.

Baydolda, başkent Astana'da askeri bir kurumda çalışırken ailevi nedenlerle istifa ettiğini ve öğretmenlik eğitimi almak için yeniden üniversiteye başvurduğunu söyledi.

Üniversiteden mezun olduktan sonra devletin genç öğretmenlerin ülkenin çeşitli bölgelerindeki köy okullarında görev yapmalarını teşvik etmeye yönelik "Diploma ile Köye" programı kapsamında Koyandı köyüne atandığını anlatan Baydolda, "Yaklaşık 6 yıldır burada öğretmenlik yapıyorum." diye konuştu.

Bahşagül Baydolda, derslerinde çocuklara emeği ve çalışmayı yemek yapma, örgü örme ve dikiş dikme gibi basit yöntemlerle anlattığını belirterek "Akıllı telefon ve aletlerle büyüyen çocukların ilgisini çekmek çok zor. Bu yüzden sürekli çeşitli ve ilginç yöntemler geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Derslerde atıkları kullanmanın ihtiyaçtan doğan bir fikir olduğunu aktaran Baydolda, "Köyde çalışmaya başladığımda çoğu öğrencimin ders için kullandığımız malzemeleri satın almaya imkanının olmadığını gördüm. Sonra günlük hayatta herkesin evinde çöpe atılan malzemeleri kullanmaya karar verdim. Hatta bu fikir daha çok çocukların hoşuna gitti. Sınıfta evlerinden getirdikleri su şişeleri, kutular ve kağıt atıklarla eserler yapmaya başladık." dedi.

Baydolda, böylece çocuklara atıklardan çeşitli hayvan ve kuş maketleri, resimler yapmayı öğrettiğini; hem çevre hem sanat bilinçlerinin gelişmesine yardımcı olduğunu söyledi. Bahşagül Baydolda, "Çocuklar atıklardan böylesine sanat eserleri çıkabileceğini gördüklerinde hayran kalıyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Öğretmen Baydolda, ayrıca atıklardan geleneksel kıyafet, saç aksesuarları ve çantalar hazırladıklarını belirterek "Şu anda 11 kız çocuğu öğrencim atıklardan milli motiflerle süslenen çeşitli tasarımlar yapıyor. Bunlara baktığınızda sırf kağıt atıklardan yapıldığı anlaşılmıyor." diye konuştu.

Öğretmen Baydolda, öğrencileriyle ulusal ve uluslararası yarışmalara da katılarak ödül kazandıklarını sözlerine ekledi.

Aynı zamanda köydeki kadınlara da atıklardan çeşitli ürünler yapmayı öğreterek ek gelir elde etmelerine katkı sağladığını kaydeden Baydolda, köydeki "Kültür Evi"nde ev hanımlarına ücretsiz eğitim verdiğini, bazılarının bu işten para kazanmaya başladığını kaydetti.