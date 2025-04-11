Köyceğiz'de Çocuk Kitapları Festivali Başladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bu yıl ilki yapılan "Köyceğiz Çocuk Kitapları Kültür ve Sanat Festivali" başladı.

Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, çocuklar ve kitap severlerin katıldığı açılış ile yazarlar, okurlarıyla buluştu.

Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, toplumsal bilinci artırmada önemli bir rol oynayan etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Köyceğiz Kordonda kurulan stantlarda sanatseverlerin bir çok kitabın yazarıyla buluşma fırsatı bulacağı festival 20 Nisan'a kadar sürecek.