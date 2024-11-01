Köyceğiz\'de Orman Yangını

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MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Köyceğiz'in Otmanlar Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Mahalleli, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz ve 4 su ikmal aracı sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.