Muğla'nın Köyceğiz ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 6 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 6 kişinin bulunduğu 16 metre boyundaki teknenin Ekincik Koyu önlerinde dümen arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, 6 kişiyi kurtardı ve tekneyi KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedekleyerek Fethiye Limanı'na yanaştırdı.
Son Dakika › Güncel › Köyceğiz'de Sürüklenen Teknedeki 6 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?