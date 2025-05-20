Köyde Arıcılık: Berrin Şako\'nun Huzurlu Yaşamı

İstanbul'daki 22 yıllık mali müşavirlik hayatını geride bırakarak Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kömürköy'e yerleşen 46 yaşındaki Berrin Şako, "prenseslerim" dediği arılarıyla doğayla iç içe huzurlu bir yaşam sürdürüyor.

Yaklaşık 10 yıl önce Vize ilçesinin Kıyıköy beldesine tatile giderken dinlenmek için uğradığı Kömürköy'den etkilenen Şako, burada yaşamaya karar verdi. Kömürköy'den arsa satın alan ve her yıl tatillerini burada geçiren Şako, 3 yıl önce kalıcı olarak köye yerleşti.

Kız kardeşinin önerisiyle arıcılığa adım atan Şako, Orman İşletme Müdürlüğünün "bal ormanları"nda 35 kovana ulaşan üretimiyle coğrafi işaretli meşe balı üretiyor.

Şako, AA muhabirine, İstanbul'un yoğun temposundan uzaklaşmak ve daha sakin yaşam sürmek amacıyla köy hayatını tercih ettiğini söyledi.

Arıcılığa başlarken hiçbir deneyimi olmadığını belirten Şako, "7-8 kovanla başladım, şu an 35 kovana ulaştım. Günümün büyük kısmını arılarımla geçiriyorum. Onları izledikçe hayranlığım artıyor." dedi.

"Arıya inanılmaz saygıyla yaklaşıyorum"

Arıların doğaya, insana ve hayata olan katkısını yakından gördükçe duygusal bağ kurduğunu ifade eden Şako, şunları kaydetti:

"Arılığa girdiğimde özgürlüğümü hissediyorum çünkü arı bana çok şey öğretiyor. Arıyı daha önceden de tabi biliyordum ama içine girdiğim gibi değil şu an. İçine girdiğim zaman yaşam döngüsünü, hayata, dünyaya, bizlere olan katkısını, doğaya olan katkısını öğrendikçe onlara çok inanılmaz saygıyla yaklaşıyorum. Arımı insan gibi konuşarak, severek bu şekilde iletişim kuruyorum. Arı benim için inanılmaz bir varlık."

Her kovanla tek tek ilgilendiğini anlatan Şako, arılarına çok iyi baktığını dile getirdi.

Köy yaşamına kısa sürede alıştığını vurgulayan Şako, doğayla kurduğu bağ sayesinde şehir hayatına dönmek istemediğini söyledi.

İnsanların doğaya ve köylerine dönmelerinin hem bireysel hem de toplumsal açıdan fayda sağlayacağını ifade eden Şako, "Köyde yaşam çok daha huzurlu. Doğal ürünlerin üretiminin desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Ben butik olarak meşe balı üretiyorum ve bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Arılarımı 'prenseslerim' diye seviyorum. Tek tek kovanlara uğrarım, 'prenseslerim' diye severim. Onlar da çok sakin bir şekilde sanki beni anlar gibi tepki verirler." diye konuştu.

Şako, yılda yaklaşık 100 kilogram meşe balı ürettiğini belirterek, bunları İstanbul piyasasına sattığını kaydetti.