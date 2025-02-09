Köyde Hayvancılık: Ticaret Hayatını Geride Bırakan Esnafın Hikayesi - Son Dakika
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Köyde Hayvancılık: Ticaret Hayatını Geride Bırakan Esnafın Hikayesi

Köyde Hayvancılık: Ticaret Hayatını Geride Bırakan Esnafın Hikayesi

Elazığ'da 12 yıl önce şehir hayatından sıkılarak köyüne dönen Hüseyin Seçkin Ceylan, hayvancılıkla uğraşarak üretimin keyfini çıkarıyor. Gençlere kırsalda üretime yönelmeleri için çağrıda bulunan Ceylan, yaşadığı tecrübeleri paylaştı.

09.02.2025 12:27  Güncelleme: 12:32
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ELAZIĞ'da ticaretle uğraşan Hüseyin Seçkin Ceylan (63), 12 yıl önce şehir hayatından sıkılıp, köyüne dönerek kurduğu tesiste hayvan yetiştiriciliği yapıyor. Ceylan, "Kırsalda yeri olan, bu işe hevesli olanlar korkmasın, çekinmesin. Üretmenin heyecanı, sevgisi, muhabbeti; üretmenin vermiş olduğu haz gerçekten de zorlukları unutturuyor insana" dedi.

Elazığ'da esnaflık yapan evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Seçkin Ceylan, 12 yıl önce şehir hayatından bunalarak, köyüne dönmeye karar verdi. Elazığ'daki işini sonlandırarak ailesiyle Baskil ilçesine bağlı Demirlibahçe köyüne yerleşen Ceylan, hayvancılıkla uğraşmaya başladı. Kurduğu tesiste üretim kapasitesini her yıl arttıran Hüseyin Seçkin Ceylan, kurbanlık ve adaklık yetiştirerek doğayla baş başa yaşamını sürdürüyor.

'İŞ DEĞİL, SANKİ BİR TERAPİ'

Hüseyin Seçkin Ceylan, normal şartlarda köyde yaşamanın zor olduğunu ama üretmenin verdiği hazzın bunu unutturduğunu ifade ederek, "Daha önceden Elazığ merkezde ticaretle uğraşıyorduk. Bir dönem sonra köyde yaşamak benim arzumdu, isteğimdi. Doğayla baş başa, serbest bir iş istedim. Hayvancılığa karar verdim. Sığır, keçi, çiftçilik tarzı işler yapıyoruz. 12 yıl oldu, hayvancılıkla meşgulüz. Daha önceden ufak tefek uğraştık. Sonradan biraz daha hayvan aldık. Genelde kurbanlık, adaklık tarzı çalışıyoruz. Gençlere söylemek istediğim; gerçekten kırsalda yeri olan, bu işe hevesli olanlar korkmasın, çekinmesin. Üretmenin heyecanı, sevgisi, muhabbeti, üretmenin vermiş olduğu haz gerçekten de zorlukları unutturuyor insana. Normal şartlarda belki bu ortamda bulunmak zordur ama üretmek insana bunları unutturuyor, zevk haline getiriyor. Böyle bir dinlenme gerçekten de iş değil de sanki bir terapi, dinlenme gibi geliyor. Gençlere ve genç emeklilere tavsiyem köylerinde de bu işi yapsınlar. Pişman olmayacaklarına eminim" diye konuştu.

Haber-Kamera: Tekin Yalçınkaya/ ELAZIĞ,

Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Elazığ, Tarım, Yaşam, Son Dakika

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