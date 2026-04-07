Köyde Kundaklama: Eski Hükümlü Gözaltında
Köyde Kundaklama: Eski Hükümlü Gözaltında

07.04.2026 13:36
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kundaklama yapan eski hükümlü R.Ç. jandarma tarafından yakalandı.

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde 2 köy evini kundakladıktan sonra başka bir eve gizlenen eski hükümlü R.Ç., jandarmanın uzun uğraşları sonucu ikna edilerek gözaltına alındı. Kundaklanan evlerden biri kullanılamaz hale geldi, diğerinde ise büyük çapta hasar oluştu.

Yalvaç'a bağlı Bağkonak köyünde biri boş 2 evde, dün sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken köydeki itfaiye aracı ile olay yerine sevk edilen Yalvaç Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Bir ev kullanılamaz hale gelirken diğerinde de önemli hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan JASAT ekipleri, evlerin kundaklandığını belirledi. Yürütülen çalışmada, evleri kundaklayan kişinin, bir süre önce cezaevinden tahliye edilen R.Ç. olduğu belirlendi. Şüphelinin, sahibi yurt dışında olan köydeki bir eve girip saklandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri şüpheliyi teslim olması için uzun süre ikna etmeye çalıştı. Saat 19.00'dan bu sabaha kadar direnen şüpheli, ikna çalışmaları neticesinde jandarma tarafından evden çıkarılarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Jandarma, Güvenlik, Isparta, Güncel, Yalvaç, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin tek deri bankası ve doku laboratuvarına bağışlar artıyor Türkiye'nin tek deri bankası ve doku laboratuvarına bağışlar artıyor
Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları
İstanbul’da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı İstanbul'da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey’in yerine vali yardımcısı atandı Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in yerine vali yardımcısı atandı
Başkan Altay: Konya’mızın bereketli topraklarını hep birlikte daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz Başkan Altay: Konya'mızın bereketli topraklarını hep birlikte daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz
İsmi Galatasaray’la da anılan Ozan Kabak resmi imzayı atıyor İsmi Galatasaray'la da anılan Ozan Kabak resmi imzayı atıyor

14:01
Ronaldo’nun gollerini sildiler
Ronaldo'nun gollerini sildiler
13:27
İsrail Konsolosluğu’na saldırının en net görüntüsü
İsrail Konsolosluğu'na saldırının en net görüntüsü
13:25
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi Kimlikleri belli oldu
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu
12:59
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi
12:38
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
11:57
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
