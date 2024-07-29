Köyde tek başına kalmış baraj suları evinin duvarına dayanmıştı: Sebaha Nine komşularına kavuştu - Son Dakika
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Köyde tek başına kalmış baraj suları evinin duvarına dayanmıştı: Sebaha Nine komşularına kavuştu

Köyde tek başına kalmış baraj suları evinin duvarına dayanmıştı: Sebaha Nine komşularına kavuştu Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Çeltikdüzü köyünde, baraj sularının evine dayanması sonucu 75 yaşındaki Sebaha Küçük, köyde tek başına kalmıştı.

29.07.2024 21:54
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Köyde tek başına kalmış baraj suları evinin duvarına dayanmıştı: Sebaha Nine komşularına kavuştu

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Çeltikdüzü köyünde, baraj sularının evine dayanması sonucu 75 yaşındaki Sebaha Küçük, köyde tek başına kalmıştı. Devlet Su İşleri tarafından kamulaştırılan evinin ardından Kaymakamlık, Sebaha Nine'yi Çeltikdüzü köyündeki yeni yapılan konutlara taşıdı.

Yusufeli ilçesinde, Çoruh Nehri üzerine inşa edilen ve 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES projesi, geçtiğimiz aylarda elektrik üretimine başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 22 Kasım 2022'de düzenlenen törenle su tutma işlemi başlatıldı. Geçen bir yıl içinde, Yusufeli ilçe merkezi ve yedi köy tamamen sular altında kaldı.

Baraj sularından kısmen etkilenen köylerden biri olan 164 haneli Çeltikdüzü köyünde dramatik bir olay yaşandı. Çocukluğundan beri köyde yaşayan Sebaha Küçük'ün evi, baraj sularının en yüksek seviyesi olan 713 kotunun iki metre üstünde kaldı. Bu durumda kamulaştırma yapılmayınca, Sebaha Nine köyde tek başına yaşamak zorunda kaldı. Baraj suları 710 kotuna ulaştığında, Sebaha Nine'nin evine ulaşım sağlayan yol da sular altında kaldı ve bu durum onu köyde mahsur bıraktı.

Korku içinde köyde yaşayan Sebaha Nine'nin yardımına Devlet Su İşleri ve Kaymakamlık yetişti. Sebaha Nine'nin evi ve arazisi kamulaştırıldı ve Çeltikdüzü köyünde yapılan yeni konutlardan birine taşındı. Komşularına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Sebaha Küçük, "Bir yıl köyde yalnız kaldım. Sular geldi, evim sular altında kaldı. Allah razı olsun kaymakamdan, yeni köy evlerinden bir yer verdi. Komşularım iyi, ben rahatım. Herkes ilgilendi, yardımcı oldu. Beni oradan suyun içinden kurtardılar. Komşularım geldi, sarıldı. Onlar da mutlu oldu. Yalnızlıktan kurtardılar. Orada anılarım çok ama, mecbur taşınmak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yusufeli, Artvin, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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