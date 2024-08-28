Köylüler 'piknikçi istemiyoruz' eylemi yaptı - Son Dakika
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Köylüler 'piknikçi istemiyoruz' eylemi yaptı

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Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Güney köyünde piknikçiler ve muhtar arasında çıkan arbededen sonra köylüler, 'Köyde piknikçi istemiyoruz' diyerek tepki gösterdi. Köylüler, çevre kirliliği, alkol alımı ve ağaçların zarar görmesi gibi sebeplerden dolayı artık piknikçi istemediklerini belirtti.

28.08.2024 18:43
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Köylüler 'piknikçi istemiyoruz' eylemi yaptı

Güney köyü sakinleri: "Köyümüzde piknikçi istemiyoruz"

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesi Güney köyünde piknikçiler ve muhtar arasında çıkan arbededen sonra köylüler, 'Köyde piknikçi istemiyoruz' diyerek durumu tepki gösterdi.

Köy halkını toplayarak gazetecilere demeç veren Güney Köyü Muhtarı Saffet Aydın, "Mera alanımızdı piknikçilerin istilasına uğradı. Köylü çöp toplamaktan, tıkanan cami tuvaletini temizlemekten gına gelmişti. Bizde önceki valimizin tavsiyesi ile bir dernek kurup piknikçilerden makbuz karşılığı 50'şer lira temizlik parası toplamaya başladık. Geçtiğimiz hafta sonu yine böyle tahsilat yaparken bir genç itiraz etti. Sonra tartışma büyüdü. Kafama taş atıldı. Olayı gören duyan köylülerde kavgaya karışınca olaylar çok büyüdü" dedi.

Köylüler piknikçiler için mescit, tuvalet gibi imkanları sağladıklarını, burada bugüne kadar gelen piknikçilere misafir gibi baktıklarını, ancak son dönemlerde hat safhaya ulaşan, yüksek ses, çevre kirliliği, alkol alımı, fuhuş, ağaçların zarar görmesi gibi sebeplerden dolayı artık alanda piknikçi istemediklerini belirttiler.

Domaniç Koyun Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve köy halkından Nevzat Baş, "Burası bizim mera alanımızdı. Artık hayvanlarımızı kendi köyümüzde meraya indiremiyor, dereden sulayamıyoruz. Köpeklerimize et verdikleri için, köpekler hayvana bakmaz oldu. Yılları içinde 50-60 koyunumu bu yüzden kurda kaptırdım. Hayvanla köye gelirken toz yapıyorsunuz diye sataşıyorlar" diye konuştu.

Köyde bahçelere gidemediklerini anlatan kadınlar, "Meyve ve sebzelerimiz çalınıyor, meyve ağaçlarımız, bahçe kapılarımız odun için kırılıyor. Bir de son zamanlarda bahçelerimizde alkol alıyorlar" dedi.

Köyün yaşlılarından Süleyman Koçyiğit, "Kendi bahçeme gittim iki adamla karşılaştım. Siz buraya nasıl girersiniz dedim adamlar beni dövdü" ifadelerini kullandı.

Köylüler, "Yıllardır çalmadık kapı bırakmadık, çare aradık, devletten bir destek alamadık. Sonunda olan oldu arbede yaşandı. Önlem alınmazsa daha da kötü şeyler olacak" diyen köyün eski muhtarları ve köylüler yetkililerden destek istedi.

Kaynak: İHA

Domaniç, Kütahya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köylüler 'piknikçi istemiyoruz' eylemi yaptı - Son Dakika

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