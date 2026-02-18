Köylüler RES Projesine Karşı Direnişte - Son Dakika
Son Dakika Logo

Köylüler RES Projesine Karşı Direnişte

18.02.2026 11:49
Çanakkale'de köylüler, Ilgardere RES Projesi için bilirkişi incelemesinde tepki gösterdi.

(ÇANAKKALE) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Cemaller, Söğütlü ve Keçikaya köyleri yakınlarında planlanan Ilgardere Rüzgar Enerji Santrali (RES) Kapasite Artışı Projesi'ne ilişkin davada keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldı. İnceleme sırasında bölge halkı, "Artık sabrımız kalmadı, bu kaçıncı bilirkişi incelemesi?" diyerek tepki gösterdi.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Or Enerji tarafından yapılması planlanan Ilgardere Rüzgar Enerji Santrali (RES) Kapasite Artışı Projesi'ne karşı Çanakkale 2. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Proje ile 10 MWe olan kurulu güç kapasitesi, 40 MWe'ye yükseltilmek isteniyor. Davada keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldı.

Keşif öncesinde köylüler, Cemaller köyü meydanında toplanarak projeye tepki gösterdi. "Köyümüzde daha fazla RES istemiyoruz" sloganı atan köylüler, daha önceki ÇED süreçlerinde de benzer incelemelerin yapıldığını belirterek, "Artık sabrımız kalmadı, bu kaçıncı bilirkişi incelemesi?" ifadelerini kullandı.

Keşifte, ilk beyanları davacılar sundu. Davacılar adına Avukat Cem Altıparmak söz alarak, daha önceki ÇED süreçleri hakkında bilgi verdi ve kazanılan davaların bilirkişi raporlarında da belirtildiği gibi, yapılmak istenen projede hiçbir kamu yararı olmadığını, ÇED Raporu'nun eksik ve hatalarla dolu olduğunu, meteorolojik verilerin oldukça uzakta olan Ayvalık Meteoroloji İstasyonu'ndan alındığını, salt bu durumun bile ÇED Olumlu kararının iptali için yeterli olduğunu vurguladı ve ÇED Olumlu kararının iptalini talep etti.

Altıparmak'tan sonra davacı Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği adına söz alan Süheyla Doğan, şirketlerin parçalı ÇED süreçleri yürüttüğünü, bu projede de 4 ayrı ÇED süreci olduğunu, bu durumun ÇED mantığına aykırılık içerdiğini ve kamunun kaynak israfına yol açtığını, davacılar için de hem zaman hem de ekonomik anlamda zorlayıcı olduğunu belirtti. Doğan, yeni projede planlanan türbinlerin yaşam alanlarına çok yakın olduğunu, tarım alanları ve meralara yerleştirilmek istenen türbinler nedeniyle köylünün mağdur edileceğini söyledi.

"Göç etmek zorunda kalacağız"

Daha sonra söz alan Cemaller Köyü ve Söğütlü Köyü muhtarları ve vatandaşlar da şunları söyledi:

"Türbinler çok gürültü yapıyor, geceleri uyuyamıyoruz. Strese giriyoruz. Hayvanlarımızın daha önce otladıkları yerlere konulan türbinler nedeniyle hayvanlarımız eski otlaklarına çıkamıyor, ürküp geri dönüyor. Su içtikleri gölet de türbinlerin yanında kaldı, hayvanlar su içemiyor. Hayvanlarımızın süt verimleri azaldı. Hayvanlarımız stres nedeniyle düşük yapıyor. Daha fazla türbin yapılırsa tarlalarımız kamulaştırılacak, meramıza el konulacak, yeni yollar yapılacak, türbin tabanları nedeniyle tarlalarımız zarar görecek. Hayvancılık yapamaz hale geleceğiz ve gelir kaybına uğrayacağız. Göç etmek zorunda kalacağız. Daha fazla gürültüye maruz kalacağız ve ruh sağlığımız bozulacak."

Hakim daha sonra davalı tarafa ve müdahil şirkete söz verdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın avukatı, ÇED Raporu'nun yönetmeliklere uygun olarak hazırlandığını ve ÇED kararlarının doğru olduğunu söyleyerek davanın reddini talep etti. Bu arada Ayvacık Gazetesi'nden bir basın temsilcisinin fotoğraf çekmesi engellendi ve tüm katılımcılar fotoğraf çekmeme, ses kaydı almama konusunda uyarıldı.

"Proje onay alırsa kepçeleri köye sokmayız"

Müdahil şirket Or Enerji'nin aynı zamanda yöneticisi olan avukatının mevcut 3 türbinin hiçbir zararının olmadığını, yeni yapılacak olanların da zarar vermeyeceğini söylemesi üzerine köylüler hakime, "Bu proje onay alırsa biz kepçeleri köye sokmayız, önüne yatarız. Buradan ölümüz çıkar." dedi ve ardından şirket yetkilisi ile köylüler arasından tartışmalar yaşandı.

Hakimin tarafları sakinliğe davet etmesinin ardından ÇED alanı içerisinde incelemeye geçildi. En yakındaki türbin noktasına yüründü. Diğer yerleri görüntülemek drone uçurulmak istendi ancak hava muhalefeti nedeniyle yapılamadı.

Keşif bitiminde köylüler ve yaşam savunucuları projeye tepkilerini bir kez daha dile getirerek, "Havama, suyuma, merama dokunma", "Köyümüzde RES istemiyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Çanakkale, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

