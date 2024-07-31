Köylüler terk etti, leylekler köyü terk etmedi - Son Dakika
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Köylüler terk etti, leylekler köyü terk etmedi

Tokat'ın Uylubağı köyünde göç nedeniyle hane sayısı azalırken, leylekler hala köyde kalmaya devam ediyor. Köyde hane başı bir leylek yuvası bulunuyor ve leylekler her yıl aynı yuvalarına geri dönerek yavrularını büyütüyor.

31.07.2024 23:04
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Köylü terk etti leylekler köyü terk etmedi, hane başı bir leylek yuvası bulunuyor

TOKAT - Tokat'ta 20 leylek yuvasının bulunduğu Uylubağı köyünde göç nedeniyle 35 haneden geriye ikamet edilen 20 hane kaldı. Leylekler köyü terk etmezken günümüzde köyde hane başı 1 leylek yuvası bulunuyor.

Tokat'ın Sulusaray ilçesine bağlı Uylubağı köyü, 50 yılı aşkın süredir misafir ettiği leyleklerle dikkat çekiyor. Yıllar önce köye yuva yapan leylekler, her yıl uzun mesafeler kat ederek tekrar köye dönüyor ve komşularını ziyaret ediyor. Bu sadık misafirler, insanlarla olan yakınlıkları ve köyde oluşturdukları sıcak atmosferle büyük ilgi görüyor. Her yıl yaz aylarında Uylubağı köyüne gelen leylekler, yavrularıyla birlikte kilometrelerce yol kat ederek köye ulaşıyor. Leyleklerin gelişini heyecanla bekleyen köy sakinleri, bu güzel misafirlerini büyük bir sevinçle karşılıyor. 35 haneden 22 hanede vatandaşın yaşadığı Uylubağı köyünde, toplamda 20 leylek yuvası bulunuyor. Leylekler, köydeki bu yuvalarında huzur içinde vakit geçiriyor.

"Köyümüzün hanesi kadar leylek yuvası var"

Uylubağı Köyü Muhtarı Mustafa Bozkurt, "Köyümüzün hanesi kadar leylek yuvaları var. Şu an üreme dönemindeler. 2 aya kadar yavru leylekler de uçabilir. Göç zamanı geldiği zaman göçüyorlar. Her sene aynı leylekler kendi yuvalarına gelip onarıyor. Kendi yuvalarında yavrularını doğuruyor. Köyümüzdeki diğer kuşlara sahip çıkamadık. Ördek, karabatak, toy ve angut gibi kuşların hepsi gitti. Hiç olmazsa leyleklerimize sahip çıkalım. Diğerlerine gücümüz yetmedi ama leylekler susuz da yaşayabiliyor" dedi.

"Her sene gelerek yavruluyorlar"

Köydeki hane kadar leylek yuvası olduğunu söyleyen köy sakini Halil Bozkurt ise "Gördüğünüz gibi leyleklerimiz var. Baya bir leylek yuvası var. Çok leylek var. Her sene gelerek yavruluyorlar. Havalar bozulduğu zaman tekrar gidiyorlar. Aşağı yukarı köy hanesi kadar leylek yuvası var" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Tokat, Hayvanlar, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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