Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde köylüler, tarlaya "Cumhuriyet emanettir" yazdı.
İlçeye bağlı Babadere köyü sakinleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı sebebiyle kutlama videosu hazırladı.
Tarlaya "Cumhuriyet emanettir" yazan ve zeybek oynayan köylülerin sosyal medyadan paylaştığı görüntüler büyük beğeni topladı.
Son Dakika › Güncel › Köylülerden Cumhuriyet Bayramı Kutlaması - Son Dakika
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