Koyulhisar\'da Bal Yüklü Kamyonet Devrildi

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bal yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Sivas- Erzincan kara yolunda M.E. yönetimindeki 28 AS 697 plakalı petek bal yüklü kamyonet, Üçyol Kavşağı'nda istinat duvarını aşarak devrildi.
Kazada kamyonetteki petek ballar etrafa saçıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Koyulhisar İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.
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