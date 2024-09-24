Koyulhisar Domatesi: Ata Tohumuyla Üretim - Son Dakika
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Koyulhisar Domatesi: Ata Tohumuyla Üretim

Koyulhisar Domatesi: Ata Tohumuyla Üretim

Sivas'ta ata tohumundan üretilen Koyulhisar domatesi, lezzetiyle tüketicilerin gözdesi oldu.

24.09.2024 11:16
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde ata tohumundan üretilen domates tüketicilerce tercih ediliyor.

Lezzeti ve aromasıyla talep gören Koyulhisar domatesi, ilçede az sayıdaki üretici tarafından yetiştiriliyor.

Yukarıkale Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Mustafa Ergüzel de ata tohumundan domates üretiyor. Mahallede bu alanda sınırlı sayıdaki üreticilerden biri olan Ergüzel, yılda yetiştirdiği yaklaşık 70 ton domatesi Koyulhisar'da ve çevre ilçelerde satışa sunuyor.

Ergüzel ve diğer çiftçilerin ata tohumundan ürettiği Koyulhisar domatesi, İstanbul ve Ankara'ya da gönderiliyor.

İlçede küçük yaşlardan itibaren çiftçilikle uğraşan 45 yaşındaki Mustafa Ergüzel, AA muhabirine, Koyulhisar Ziraat Odasının başvurusunun ardından 2021 yılında Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen Koyulhisar domatesinin şekli, tadı ve aromasıyla diğer domateslerden kolayca ayırt edilebildiğini söyledi.

Bu domatesin ilçede uzun yıllardır yetiştirildiğini belirten Ergüzel, kendisinin de vefat eden babasından devraldığı ata tohumuyla üretim yaptığını ifade etti.

"Tohum aşamasında en kaliteli domatesi alırız"

Kullandıkları tohumun en az 100 yıllık geçmişi olduğunu vurgulayan Ergüzel, "Üretimde tohum aşaması çok önemli. Tohum aşamasında en kaliteli domatesi alırız. Tohumu yıllarca saklayacağımız için en güzel şekilde alırız." dedi.

Koyulhisar domatesinin ince kabuklu ve raf ömrünün kısa olması dolayısıyla taze tüketildiğini anlatan Ergüzel, "Özellikle Zara tuzu ile tuzlanıp yenirse daha lezzetli olur." diye konuştu.

"Ata tohumumuza sahip çıkıyoruz"

Ergüzel, Koyulhisar Ziraat Odası Başkanı Vedat Canan'ın girişimiyle 2021 yılında domatesin coğrafi işaret tescili aldığını anımsatarak şunları kaydetti:

"Domatesimizi markalaştırdık. Özellikle İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerine kolilerle domates gönderiyoruz. Haziran sonlarına doğru seralarda çıkıyor, tarlada ise ağustos ayı gibi çıkıyor. Domatesi kasım ayına kadar bulmak mümkün. Sonbahara doğru yeşil olarak topladığımız domatesleri kasalarda bekletip, kızardıkça pazarda satışa sunarız. Bir domatesimizin ağırlığı bazen 2 kilogram geliyor. Şekilsizdir ama çok lezzetli. Bu domatesin üretimi çok zordur. Gurbetçiler ata tohumundan ürettiğimizi bildiği için Türkiye'nin her tarafından koli koli istiyor. Bu tohumumuz asırlardır var, yıllarca tohumu sakladık. Vatanımızın tohumuna orijinal şekliyle sahip çıkıyoruz."

Kaynak: AA

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