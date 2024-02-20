Koyun Yününün Bileşenlerine Ayrılması Gerektiği Vurgulandı

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, koyun yününün bileşenlerine ayrılıp sağlık ve yalıtım gibi birçok alanda hayata etkisinin arttırılması gerektiğini vurguladı.
İnan, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen "Ulusal Yün ve Nanoteknoloji Çalıştayı"nın açılışında, kendisinin de geçmişte yün üretiminde çalıştığını ve birçok alanda yün kullandığını anlattı.
Oruç Baba İnan, alışveriş yaparken tekstil ürünlerindeki yün oranına baktığını belirterek, "Bugüne kadar 'koyunun etinden, sütünden, yününden' diye konuşurduk. Artık, yünü de bileşenlerine ayırıp 'sağlığından, keratininden, yalıtımından, nanosundan' deyip hayatımıza etkisini de çoğaltmalıyız. Yüne karşı tüketicinin farkındalığını artırıp hem de genetiğinden başlayıp, sürü yönetiminden, nerede değer zincirinde problem varsa, gelişim alanı varsa, fırsat varsa bunları tespit edip ekonomimizdeki katma değerini artırmanın yollarını bulmalıyız." diye konuştu.
Bu çalıştayın önemli tespitlere, yol haritasına vesile olacağını vurgulayan İnan, Bakanlık olarak, yüksek teknolojiden birçok kategoride, sektörel bazlı Türkiye'nin dünya ekonomisinden aldığı payı arttırmak için çalıştıklarını söyledi.
İnan, bölgesel kalkınmanın ve refahın tabana yayılmasının önemli olduğunu ifade ederek, "Çalıştaydan çıkacak yol haritasını da güçlü aksiyonlarla destekleyip sadece Konya'da ya da KOP bölgesinde değil, tüm ülkemize yansıyacak yol haritalarına da olanca desteğimizi vereceğiz. Bu çalıştayda bugüne kadar olan tecrübelerimizi masaya koyarken bir taraftan da önyargısız bir şekilde yeni fikirlerin oluşumuna zemin hazırlayacağımıza inancım tam. İnşallah koyunun etinden, sütünden, yününden yararlanırken, yününden nanosuna kadar her şeyinden faydalanmaya, bu çalıştayın vesile olacağına inanıyorum." dedi.
"Küçükbaş potansiyeli ülke genelinde 56 milyonu aştı"
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu da Türkiye genelindeki küçükbaşların yüzde 12'sinin KOP bölgesinde olduğunu aktararak, "Küçükbaş potansiyeli ülke genelinde 56 milyonu aşmış durumdadır. Bu büyük potansiyel, çoğunluğu et üretimine odaklı kullanılırken, süt ve yapağı maalesef gereken ölçekte değerlendirilemiyor. Dünyada küçükbaş üreticilerinin gelirleri içinde yapağının önemli bir payı bulunmaktadır. Ülkemiz yapağı üretiminde dönem dönem ilk 5 içinde yer almakta, buna karşın ürünün katma değere dönüşmesi maalesef gereken noktaya ulaşamamaktadır." bilgisini paylaştı.
Karakoyunlu, KOP Bölge Kalkınma İdaresi olarak yapağının nanoteknolojik uygulamalarla incelenebilecek boyutlara kadar geniş bir altyapıyı ortaya koyacak bir çalıştay düzenleyerek farkındalık oluşturmayı ve konunun katma değere dönüşecek boyutlarının ön plana çıkarılmasının amaçlandığını belirtti.
Yapağının kimyadan sağlığa, yapı malzemelerinden, savunma sanayisine kadar her alanda kullanılabildiğini anlatan Karakoyunlu, "Bu çalıştayı yapmaktaki amacımız, üreticilerimizin elde ettiği katma değeri arttırmak, sektörde bu ürüne karşı oluşan farkındalığı güçlendirmek, alternatif sektörler için değerlendirilebilir kılmak ve kamu kuruluşları için bir yol haritası belirlemektir." ifadesini kullandı.
Konuşmaların ardından çalıştay oturumlarına geçildi.
Son Dakika › Güncel › Koyun Yününün Bileşenlerine Ayrılması Gerektiği Vurgulandı - Son Dakika
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