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Köyünde başka çocuk olmayan İsmail'in tek arkadaşı 'Pamuk' adını verdiği oğlak oldu

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde yaşadığı köyde başka çocuk bulunmayan İsmail'in tek oyun arkadaşı "Pamuk" adını verdiği küçük keçi yavrusu oldu.

İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kaşyayla köyünün 15 hane ve 80 nüfuslu Güneycik mezraasında kış şartlarının sert geçmesinden dolayı köyde yaşayan aileler, kış aylarını geçirmek ilçe ilçe merkezine yerleşiyor. Köyde kalanlarında genellikle yaşlılardan oluşması köyde başka çocuk kalmayınca, köy okulunda okula devam eden sadece 3'üncü sınıf öğrencisi 8 yaşındaki İsmail Bozkurt kaldı.

Okulda öğretmeni ile vakit geçiren İsmail'in evdeki tek arkadaş ise "Pamuk" adını verdiği küçük keçi yavrusu oluyor. Küçük keçisini çok sevdiğini söyleyen İsmail Bozkurt, "Bu benim tek arkadaşımdır. Keçimi çok seviyorum. Sürekli onunla vakit geçiriyorum. Onun adını 'Pamuk' koydum" dedi.

Oyun arkadaşı pamuktan bir an bile ayrılmayan İsmail, oğlağı eve de götürerek onunla vakit geçiriyor.