Kozan\'da 500 Keklik Doğaya Salındı

Adana'nın Kozan ilçesinde 500 keklik doğaya bırakıldı.

Kozan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği, keneyle mücadele ve doğal dengenin korunması çalışmaları kapsamında Salmanlı Mahallesi'ndeki Üğlük tepesinde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, 500 keklik doğaya salındı.

Programa, Kozan Orman İşletme Müdürü Mahmut Menlizetoğlu ve Kozan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Vahap Avcı da katıldı.