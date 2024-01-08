Kozan\'da asayiş denetimlerinde 7 zanlı tutuklandı, 5 hükümlü cezaevine gönderildi

Adana'nın Kozan ilçesinde asayiş denetimlerinde yakalanan firari 7 zanlı tutuklandı, 5 hükümlü cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-8 Ocak'ta 254 personelle asayiş uygulaması yaptı.
Farklı suçlardan aranan 7 şüphelinin gözaltına alındığı çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.
Denetimde 2 ruhsatsız tabanca, 24,53 gram uyuşturucu ve 236 tablet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı, hükümlüler de cezaevine gönderildi.
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