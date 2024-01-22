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Kozan'da asayiş denetimlerinde firari zanlı tutuklandı, 2 hükümlü cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Kozan'da asayiş denetimlerinde firari zanlı tutuklandı, 2 hükümlü cezaevine gönderildi

Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan asayiş denetimlerinde aranan 1 şüpheli yakalandı. Ayrıca, 2 firari hükümlü de gözaltına alındı. Denetimlerde ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlı tutuklandı, hükümlüler ise cezaevine gönderildi.

Kozan\'da asayiş denetimlerinde firari zanlı tutuklandı, 2 hükümlü cezaevine gönderildi
22.01.2024 - 17:29,
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Adana'nın Kozan ilçesinde asayiş denetimlerinde yakalanan firari zanlı tutuklandı, 2 hükümlü cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15-22 Ocak'ta 265 personelle asayiş uygulaması yaptı.

Aranan 1 şüphelinin gözaltına alındığı çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Denetimde ruhsatsız av tüfeği, 9,35 gram uyuşturucu ve 25 tablet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı, hükümlüler de cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kozan'da asayiş denetimlerinde firari zanlı tutuklandı, 2 hükümlü cezaevine gönderildi - Son Dakika
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