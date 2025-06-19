Kozan\'da Budama Sırasında Düşme Kazası

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi budama yaptığı ağaçtan düşerek yaralandı.
Gökgöz Mahallesi'nde Ali K, evinin bahçesindeki ağaca çıkarak budama yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü.
Yaralanan Ali K, yakınları tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ali K, ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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