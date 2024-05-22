Kozan\'da çekirge istilasına karşı ilaçlama çalışması yapıldı

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Adana'nın Kozan ilçesinde istilacı çekirgelere karşı ilaçlama çalışması yürütüldü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çelenuşağı, Çamdere ile Düzağaç mahallelerinde inceleme yaptı.

Ekipler, yumurtlama tespit edilen alanları ilaçladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Erdoğan, çekirge istilası riski tespit edilmesinin ardından çalışmalara başladıklarını belirtti.

Erdoğan, tarım arazilerini korumayı amaçladıklarını kaydetti.