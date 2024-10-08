Adana'nın Kozan ilçesinde, Yerinde Dönüşüm Projesi'nden faydalanan 24 hak sahibinin evinin yapımına başlandı.
Depremlerden etkilenen ilçede, proje kapsamında inşa edilecek konutlar için Çürüklü Mahallesi'nde temel atma töreni düzenlendi.
Törene, Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü ve Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Çoban da katıldı.
Müteahhit Halim Karakoç, gazetecilere, evleri 1 yıldan önce hak sahiplerine teslim etmeyi hedeflediklerini söyledi.
Mahalle muhtarı Veli Karakılçık da projede emeği geçenlere teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Kozan'da Depremzede Evleri İçin Temel Atıldı - Son Dakika
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