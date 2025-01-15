Kozan'da Düğün Kurşunu Ölüm Getirdi

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Adana'nın Kozan ilçesinde 9 yaşındaki çocuğun düğünde ateşlenen maganda kurşunuyla ölmesine ilişkin gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turgutlu Mahallesi'nde Kemal Azgın'ın 4 gün önceki bir düğünde maganda kurşununun başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanması ve sevk edildiği Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmesiyle ilgili çalışmalarını sürdürdü.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden mahalle muhtarı Y.A, M.Y, A.Y. ve M.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 6 kişi ise serbest bırakıldı.

Turgutlu Mahallesi'nde 11 Ocak'taki düğünde havaya ateş edilmesi sonucu başına mermi isabet eden Kemal Azgın ağır yaralanmış ve sevk edildiği Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, olayla ilgili 10 kişi gözaltına alınmıştı.