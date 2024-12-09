Kozan'da Firari Hükümlüler Yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş denetimlerinde "görevi yaptırmamak için direnme" ve "dolandırıcılık" suçlarından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlüyü yakaladı.
Çalışmalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 19 fişek, 114 adet sentetik ecza ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 35 motosiklet sürücüsüne para cezası uyguladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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