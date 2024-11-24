Adana'nın Kozan ilçesinde şiddetli fırtına bir iş yerinin reklam tabelasını söktü
ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde şiddetli fırtına bir iş yerinin reklam tabelasını söktü. O anlar saniye saniye görüntülendi.
Kozan'da sabah başlayan ve gün boyu devam eden kuvvetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin reklam tabelası yerinden çıkıp sarktı. Kozan Irmak Caddesinde meydana gelen olay anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Aşağı doğru sarkık kalan tabelanın altından kimsenin geçmemesi olası bir yaralanmanın önüne geçti.
Son Dakika › Güncel › Kozan'da Fırtına Tabela Söküp Attı - Son Dakika
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