Kozan\'da hafif ticari araçla çarpışan 15 yaşındaki motosikletli ağır yaralandı

Kozan'da hafif ticari araçla çarpışan 15 yaşındaki motosikletli ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Kozan ilçesi Varsaklar Mahallesi'nde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin 15 yaşındaki sürücüsü yaralandı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen çocuk, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Varsaklar Mahallesi'nde, 15 yaşındaki Ali K.'nin kullandığı motosikletle, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Ali K, sağlık ekibince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumunun ağır olduğu öğrenilen çocuk, daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA
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