Kozan\'da Lastik Dükkanının Önünde Yangın Çıktı

ADANA'nın Kozan ilçesinde lastik dükkanın önünde yangın çıktı. Yangında iş yeri önünde istiflenen lastikler ile alevlerin sıçradığı park halindeki hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Yangın, gece yarısı ilçeye bağlı Varsaklar Mahallesi'nde sanayi sitesinde bulunan lastik dükkanın önünde çıktı. İş yeri önünde bulunan eski lastikler, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Hızla büyüyen alevler, iş yerinin yakınında park halinde bulunan hafif ticari araca da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Köpüklü ve tazyikli su ile müdahalede bulunan itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında hafif ticari araç kullanılmaz hale geldi.
Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Çankırı'da 22 yaşındaki bir gencin cansız bedeni, konakladığı otel odasında temizlik personeli tarafından bulundu. Polis ekipleri şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararı okuduğu sırada tepki gösterilen Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'a destek verdi. Tunç, ''Sayın Bekir Bozdağ'a yönelik tepkiler kabul edilemez. Meclis Başkanlık Kürsüsünün işgal edilmesi ve Meclis Başkanvekilimize kitapçık atılması, milli iradeye büyük bir saygısızlıktır'' dedi.
İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde gerçekleşen silahlı saldırı sonrası kaçan şüphelilerin terk ettiği araç Beylikdüzü'nde bulundu.
Gezi Parkı davası hükümlüsü, TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın vekilliği düşürülmesi sonrası TİP üyeleri birçok ilde eylem yaparken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ''DİSK Genel Kurulu'na davetlerini ileten DİSK heyetiyle vergide adaleti konuştuk.'' notuyla yaptığı paylaşım tepki çekti. Bazı vatandaşlar, CHP lideri Özel'in paylaşımının altına ''Gündeminiz pek hızlı değişmiş'', ''Gündem bu mu?'' gibi yorumlar yaptı.
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Ürdün ve Suriye sınırında ABD üssüne düzenlenen saldırıda 3 askerin hayatını kaybetmesinin ardından Irak'taki İran yanlısı Ketaib Hizbullah örgütü, ABD güçlerine karşı askeri operasyonları askıya aldığını duyurdu. Açıklamada, "Gazze'deki halkımızı başka yöntemlerle savunmaya devam edeceğiz." denilirken, Hizbullah milislerinden ABD tarafından herhangi bir eylemin meydana gelmesi halinde "pasif savunmada" olmaları istenildi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki bazı tünellerin deniz suyuyla doldurulduğunu teyit etti. Hamas'ın askeri kanadına ait tünellere su pompalandığı belirtilirken, İsrail'in eyleminin bölgede nesiller boyunca sürebilecek tatlı su sorununa sebep olabileceği yorumunda bulunuluyor.
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