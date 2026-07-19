Adana'nın Kozan ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Karacaoğlan Mahallesi Şehit Hüseyin Soydan Caddesi'nde, sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen 2 motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 1 sürücü, ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Kozan'da iki motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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