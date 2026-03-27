Kozan\'da Otomobil-Motosiklet Trafik Kazası

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
S.C. yönetimindeki otomobil, Feke Caddesi'nde aynı yönde seyreden ve hastaneye dönüş yapmak isteyen S.C. idaresindeki motosiklete çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
