Kozan\'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 4 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.
Doğanalan Mahallesi'nde Mustafa D. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, şarampole yuvarlandı.
Kazada sürücü Mustafa D. ile araçtaki Serdar S., Zeynep D. ve Meryem D. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
