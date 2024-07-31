Kozan'da Park Halindeki Otomobil Yanarak Kullanılmaz Hale Geldi - Son Dakika
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Kozan'da Park Halindeki Otomobil Yanarak Kullanılmaz Hale Geldi

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Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

31.07.2024 07:06
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ADANA'nın Kozan ilçesinde park halindeki otomobil, yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Varsaklar Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi içerisinde, Şifa B.'ye ait park halindeki otomobilde çıktı. Otomobilden alevlerin yükseldiğini gören sanayi sitesinin özel güvenlikleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Tazyikli su sıkarak alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, otomobildeki yangını söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kozan\'da Park Halindeki Otomobil Yanarak Kullanılmaz Hale Geldi
Kaynak: DHA

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