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Kozan'da sokak kavgasında genç adam bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Kozan'da sokak kavgasında genç adam bıçaklanarak öldürüldü

Adana'nın Kozan ilçesinde iki grup arasında çıkan sokak kavgasında Ersoy Salih (19) sırtından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kozan\'da sokak kavgasında genç adam bıçaklanarak öldürüldü
14.12.2023 - 00:44,  Güncelleme: 00:46
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ADANA'nın Kozan ilçesinde, iki grup arasında sokak ortasında çıkan kavgada sırtından bıçaklanan Ersoy Salih (19), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Türkeli Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, otogar yakınında meydana geldi. İki grup arasında sokak ortasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ersoy Salih, kimliği belirsiz bir kişi tarafından sırtından bıçaklanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtından aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Salih, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Salih'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
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Adana, Kozan, Olaylar, Güvenlik, Cinayet, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kozan'da sokak kavgasında genç adam bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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