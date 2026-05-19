Kozan\'da Tartışma Kanlı Bitti: Genç Adam Vuruldu

ADANA'nın Kozan ilçesinde tartıştığı husumetlisi S.E.K. tarafından tabancayla sırtından vurulan Emin Bozkurt (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 17 Mayıs saat 01.00 sıralarında Kozan ilçesi Tavşantepe Mahallesi Bademkuyu Sokak'ta meydana geldi. Emin Bozkurt, iddiaya göre husumetli olduğu S.E.K., A.E. ve C.E. ile buluşup, alkol almaya başladı. Bir süre sonra Bozkurt ile S.E.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.E.K., tabancayla Bozkurt'a ateş açtı. Sırtından vurulan Bozkurt, yere yığılırken, S.E.K., A.E. ve C.E. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Bozkurt, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürülen Bozkurt'un cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak, toprağa verildi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, cinayet şüphelisi S.E.K. ve yanında bulunan 2 kişiyi düzenlenen operasyonla yakaladı. Cinayet silahı ise şüphelilerin olay günü kaçtığı araçta ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.