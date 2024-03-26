Adana'nın Kozan ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Tufanpaşa Mahallesi'nde Serhan Y. (45) eşiyle yürürken karısının eski kocası ve kardeşleri ile karşılaşarak tartıştı.
Bunun üzerine çıkan arbedede eski eş M.K. ve kardeşleri İ.K. ile B.K, Serhan Y'yi darbederek bıçakladı.
Serhan Y, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaçan şüpheliler İ.K. ile B.K. polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.K. tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Kozan'da tartışma sonucu bıçaklanan kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) üyeleriyle iftarda bir araya geldi. Altınok, konuşmasında Ankara'nın hızlanması gerektiğini vurgulayarak, belediye başkanlarının kentin geleceğini belirlediğini söyledi. Altınok, Ankara'nın bir şantiye olacağını ve herkesin kazanacağını ifade etti.
MÜSİAD Azerbaycan şubesi, Ahıska Türklerinin yoğunlukta yaşadığı Sabirabat kentinde iftar programı düzenledi. Programa Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi, Sabirabat Valisi, MÜSİAD yetkilileri, Azerbaycanlı milletvekilleri, iş adamları, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin güçlendiği vurgulandı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Rize'yi ziyaret etti. Babacan, kent merkezinde vatandaşları selamladı ve Ardeşen ilçesinde horon oynadı. İftar programında konuşan Babacan, Türkiye'nin sıkıntılı günler yaşadığını ve geçim sıkıntısının büyük olduğunu savundu. Yerel seçimlerle ilgili olarak ise Babacan, belediyeciliği temiz ve şeffaf yapacaklarını söyledi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan kamyonet yoldan çıkarak yeşil alan üzerine devrildi ve 2 kişi yaralandı. Kaza, Bursa-Ankara karayolu OSB köprülü kavşağında saat 19.30 sıralarında gerçekleşti. Kamyonetin sürücüsü Muzaffer D. ve yanındaki yolcu Selahattin D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?